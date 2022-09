Elezioni: Renzi a Toti, 'moderati non votano la fiamma' (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Nel centrodestra hanno scelto di affidarsi a moderati che non sono moderati, perchè un moderato non vota la fiamma. Non ce l'ho con Giovanni Toti ma basta andarsi a rileggere le sue interviste: 'Mai con sovranisti', ripeteva prima della chiusura della liste. Quindi ai moderati dico: votate il Terzo Polo". Così Matteo Renzi a un'iniziativa elettorale a Genova. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Nel centrodestra hanno scelto di affidarsi ache non sono, perchè un moderato non vota la. Non ce l'ho con Giovannima basta andarsi a rileggere le sue interviste: 'Mai con sovranisti', ripeteva prima della chiusura della liste. Quindi aidico: votate il Terzo Polo". Così Matteoa un'iniziativa elettorale a Genova.

petergomezblog : Renzi e la campagna elettorale con il jet privato, è polemica: “Con un volo ha inquinato più di una persona in un a… - fattoquotidiano : Elezioni, l’ironia di Conte: “Calenda? Atteggiamento ondivago. Ma un merito ce l’ha, riporta Renzi in Parlamento…” - La7tv : #ottoemezzo Il giudizio di @pbersani su #Calenda e #Renzi: 'Stanno lì in mezzo per essere buoni per tutti gli usi.… - CarmenMartnezF5 : RT @repubblica: Elezioni politiche 2022, Renzi a Conte: 'Linguaggio mafioso contro di me, sei un mezzo uomo' - ireninax : RT @petergomezblog: Renzi e la campagna elettorale con il jet privato, è polemica: “Con un volo ha inquinato più di una persona in un anno”… -