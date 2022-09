**Elezioni: Di Maio, 'aggressione a gazebo a Napoli, no alla violenza'** (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "A tutto c'è un limite. Gli insulti e il clima d'odio in questa campagna elettorale stanno superando ogni limite. Davanti alle aggressioni fisiche non c'è alcuna giustificazione. Oggi a Napoli i ragazzi di Impegno Civico sono stati malmenati, le loro magliette strappate, il gazebo distrutto, come potete vedere dalla foto. Questa non è campagna elettorale". Così Luigi Di Maio postando la foto del gazebo distrutto. "Ma a chi fa della violenza uno strumento di propaganda politica dico di fermarsi e chiedere scusa. Spero che tutti gli schieramenti politici si uniscano al mio appello. Noi andiamo avanti con educazione e rispetto, queste minacce non ci intimoriscono, non ci fermano". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "A tutto c'è un limite. Gli insulti e il clima d'odio in questa campagna elettorale stanno superando ogni limite. Davanti alle aggressioni fisiche non c'è alcuna giustificazione. Oggi ai ragazzi di Impegno Civico sono stati malmenati, le loro magliette strappate, ildistrutto, come potete vedere dfoto. Questa non è campagna elettorale". Così Luigi Dipostando la foto deldistrutto. "Ma a chi fa dellauno strumento di propaganda politica dico di fermarsi e chiedere scusa. Spero che tutti gli schieramenti politici si uniscano al mio appello. Noi andiamo avanti con educazione e rispetto, queste minacce non ci intimoriscono, non ci fermano".

