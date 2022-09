Elezioni 2022, Salvini a Pontida per la sfida del voto (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – ‘Credo nell’Italia e nella Lega’. Tutta scrostata, sul muro che costeggia il pratone di Pontida, resiste ancora la vecchia scritta ‘Padroni a casa nostra’. Ma la Pontida 2022 punta sullo slogan del ‘credo’ che Salvini ha lanciato per questa campagna elettorale. Nella culla del leghismo, dove è nato il mito del Carroccio che si ribellava a Roma ladrona, oggi si pensa al voto, alle Elezioni del 25 settembre, che arriveranno la domenica successiva a quella di Pontida. Salvini chiama a raccolta i suoi, vuole dare un messaggio di compattezza e forza, punta a risalire sui sondaggi. La nuova sfida del Capitano, dopo le amministrative che lo hanno visto sconfitto anche al nord, fino a ieri bastione inespugnato del leghismo, e ... Leggi su italiasera (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – ‘Credo nell’Italia e nella Lega’. Tutta scrostata, sul muro che costeggia il pratone di, resiste ancora la vecchia scritta ‘Padroni a casa nostra’. Ma lapunta sullo slogan del ‘credo’ cheha lanciato per questa campagna elettorale. Nella culla del leghismo, dove è nato il mito del Carroccio che si ribellava a Roma ladrona, oggi si pensa al, alledel 25 settembre, che arriveranno la domenica successiva a quella dichiama a raccolta i suoi, vuole dare un messaggio di compattezza e forza, punta a risalire sui sondaggi. La nuovadel Capitano, dopo le amministrative che lo hanno visto sconfitto anche al nord, fino a ieri bastione inespugnato del leghismo, e ...

