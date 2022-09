Draghi si sfila e dice no al secondo mandato ma "aiuta" il Pd (Di sabato 17 settembre 2022) Mario Draghi delude le aspettative di Renzi, Calenda e Di Maio: «Non sono più disponibile a fare il presidente del Consiglio». Comunque vadano le elezioni, a guidare Palazzo Chigi sarà qualcun altro. Il premier lo mette bene in chiaro nel corso della conferenza stampa sul decreto contro i rincari energetici. Supermario dice voler restare fuori dalla campagna elettorale. Poi, però, critica apertamente le posizioni di Lega, FdI e M5S. La prima stilettata arriva sullo scostamento di bilancio. Draghi fa notare che i 14 miliardi del nuovo provvedimento si aggiungono ai 17 contenuti nel dl Aiuti bis. In totale fanno 31 miliardi. «Mi sembra che sia la risposta migliore alla richiesta di uno scostamento di bilancio da 30 miliardi, a meno che non si pensi a uno scostamento ogni mese», dice il premier. Una critica aperta a ... Leggi su iltempo (Di sabato 17 settembre 2022) Mariodelude le aspettative di Renzi, Calenda e Di Maio: «Non sono più disponibile a fare il presidente del Consiglio». Comunque vadano le elezioni, a guidare Palazzo Chigi sarà qualcun altro. Il premier lo mette bene in chiaro nel corso della conferenza stampa sul decreto contro i rincari energetici. Supermariovoler restare fuori dalla campagna elettorale. Poi, però, critica apertamente le posizioni di Lega, FdI e M5S. La prima stilettata arriva sullo scostamento di bilancio.fa notare che i 14 miliardi del nuovo provvedimento si aggiungono ai 17 contenuti nel dl Aiuti bis. In totale fanno 31 miliardi. «Mi sembra che sia la risposta migliore alla richiesta di uno scostamento di bilancio da 30 miliardi, a meno che non si pensi a uno scostamento ogni mese»,il premier. Una critica aperta a ...

alien202010 : @GiulianoNovell4 Perchè il 26? Parliamone ora. Avete tirato in ballo uno che non ne vuole più sapere. Punto. Calend… - Ernesto29296958 : RT @tempoweb: Draghi si sfila e dice no al secondo mandato ma 'aiuta' il Pd #17settembre @dar_martini - Ernesto29296958 : RT @tempoweb: ?? #Alluvione Inferno di fango nelle #Marche E succederà ancora ?? #Draghi si sfila ma aiuta il Pd ?? Caso fondi russi #Salvini… - tempoweb : Draghi si sfila e dice no al secondo mandato ma 'aiuta' il Pd #17settembre @dar_martini - tempoweb : ?? #Alluvione Inferno di fango nelle #Marche E succederà ancora ?? #Draghi si sfila ma aiuta il Pd ?? Caso fondi russi… -