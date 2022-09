Cosa è successo al Memorial Pantani e perché è stata spostata la partenza (Di sabato 17 settembre 2022) Era tutto pronto per l’inizio della diciannovesima edizione del Memorial Pantani, con partenza da Forlì e arrivo in quel di Cesenatico; tuttavia, le condizioni climatiche avverse hanno obbligato il comitato organizzativo a modificare programma e percorso della gara odierna. Infatti, la partenza era prevista alle ore 11:30, resa però impossibile visto il maltempo che si è abbattuto proprio sulla zona nella quale i corridori sarebbero dovuti partire. L’orario in cui si partirà effettivamente slitta dunque alle 12:30 con conseguente modifica del percorso (non si percorreranno i primi 52 km dei 188,6 previsti). Questo il comunicato ufficiale: “A seguito delle avverse condizioni atmosferiche che nelle ultime ore stanno imperversando sul territorio interessato dal passaggio della gara, questa mattina a Forlì è stato attivato ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) Era tutto pronto per l’inizio della diciannovesima edizione del, conda Forlì e arrivo in quel di Cesenatico; tuttavia, le condizioni climatiche avverse hanno obbligato il comitato organizzativo a modificare programma e percorso della gara odierna. Infatti, laera prevista alle ore 11:30, resa però impossibile visto il maltempo che si è abbattuto proprio sulla zona nella quale i corridori sarebbero dovuti partire. L’orario in cui si partirà effettivamente slitta dunque alle 12:30 con conseguente modifica del percorso (non si percorreranno i primi 52 km dei 188,6 previsti). Questo il comunicato ufficiale: “A seguito delle avverse condizioni atmosferiche che nelle ultime ore stanno imperversando sul territorio interessato dal passaggio della gara, questa mattina a Forlì è stato attivato ...

