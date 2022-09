Calcio femminile, Serie A 2022-2023: l’Inter domina contro Pomigliano e sale in testa alla classifica (Di sabato 17 settembre 2022) Tutto facile per l’Inter nella terza giornata della Serie A 2022-2023 di Calcio femminile. Allo stadio Franco Ossola di Varese le ragazze di Rita Guarino dominano in lungo e in largo e battono Pomigliano con un netto 6-1. Grande prestazione di Elisa Polli, autrice di una magnifica tripletta. Grazie a questa vittoria le nerazzurre salgono in prima posizione a quota sette punti. Restano invece ultime con zero punti le campane. Dopo un breve inizio di studio, la squadra di casa passa in vantaggio con la rete di Polli: la numero 9 di casa riceve da Santi e supera Cetinja con un bel destro. Passano pochi minuti e arriva il raddoppio della stessa Polli, abile nel raccogliere un tiro deviato di Mihashi e a trasformarlo in goal. Pomigliano ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) Tutto facile pernella terza giornata delladi. Allo stadio Franco Ossola di Varese le ragazze di Rita Guarinono in lungo e in largo e battonocon un netto 6-1. Grande prestazione di Elisa Polli, autrice di una magnifica tripletta. Grazie a questa vittoria le nerazzurre salgono in prima posizione a quota sette punti. Restano invece ultime con zero punti le campane. Dopo un breve inizio di studio, la squadra di casa passa in vantaggio con la rete di Polli: la numero 9 di casa riceve da Santi e supera Cetinja con un bel destro. Passano pochi minuti e arriva il raddoppio della stessa Polli, abile nel raccogliere un tiro deviato di Mihashi e a trasformarlo in goal....

