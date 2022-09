Alluvione Marche, la prefettura: le vittime salgono a 11. Ancora disperso Mattia di 8 anni (Di sabato 17 settembre 2022) Il bilancio totale attuale della situazione nelle Marche è di 11 morti e 2 dispersi. In queste ore è stata rinvenuta l’undicesima vittima del maltempo che ha colpito soprattutto la Senigallia e il suo entroterra. È stata ritrovata a Serra de’ Conti e si tratta di Michele Bomprezzi, 47enne e fratello dell’ex sindaco di Arcevia (Ancona) Andrea Bomprezzi. L’uomo era alla guida della sua auto, un’Opel Corsa, quando è stata travolta da un’ondata di acqua e fango. È stata poi ripescata dal fiume Misa, nonché quello che ha esondato provocando la tragedia di questi giorni. Per i dispersi sono in corso le operazioni di ricerca sul territorio che stanno impegnando centinaia di operatori delle Forze dell’Ordine tra Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. «Anche con compiti di antisciacallaggio», aggiunge la prefettura. Gli sfollati ... Leggi su open.online (Di sabato 17 settembre 2022) Il bilancio totale attuale della situazione nelleè di 11 morti e 2 dispersi. In queste ore è stata rinvenuta l’undicesima vittima del maltempo che ha colpito soprattutto la Senigallia e il suo entroterra. È stata ritrovata a Serra de’ Conti e si tratta di Michele Bomprezzi, 47enne e fratello dell’ex sindaco di Arcevia (Ancona) Andrea Bomprezzi. L’uomo era alla guida della sua auto, un’Opel Corsa, quando è stata travolta da un’ondata di acqua e fango. È stata poi ripescata dal fiume Misa, nonché quello che ha esondato provocando la tragedia di questi giorni. Per i dispersi sono in corso le operazioni di ricerca sul territorio che stanno impegnando centinaia di operatori delle Forze dell’Ordine tra Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. «Anche con compiti di antisciacallaggio», aggiunge la. Gli sfollati ...

