Ieri vi abbiamo raccontato alcuni anniversari di personaggi della storia bianconera. Il 17 settembre di venticinque anni fa la Juventus iniziava la Champions League, nel giorno del primo gol nella massima competizione europea per club di Filippo Inzaghi. Quel dì Alessandro Birindelli scriveva l'incipit realizzativo con la maglia della Vecchia Signora. Nel 1997 SuperPippo arrivava a Villar Perosa dall'Atalanta. Esattamente un secolo fa nasceva Svend Jorgen Hansen, due stagioni a Bergamo e una alla Pro Patria nella prima metà degli anni Cinquanta. E oggi ne compie ottanta Roberto Rigotto, ventiquattro presenze e due reti in Serie A con la Dea nel campionato 1967-'68; per lui 117 presenze (e 31 reti) nel torneo cadetto tra Reggina, Livorno e Genoa. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

