(Di venerdì 16 settembre 2022) Sono statedal consiglio direttivo del Centro Giovani Calciatori, guidato dal riconfermato presidente Alessandro Palagi, ledell’edizione numero 73 dellaCup. Si partirà lunedì 20, mentre la finale si disputerà lunedì 3 aprile; ulteriori informazioni, come il numero delle squadrecipanti, dei prestiti e dei fuoriquota, verranno fornite nelle prossime settimane, così come ledella 4ªWomen’s Cup. Il torneo è riservato alla categoria Primavera (giocatori nati dopo il 1° gennaio 2004). SportFace.

pianetagenoa : Viareggio Cup: si giocherà dal 20 marzo al 3 aprile 2023 - - CanaleSassuolo : Viareggio Cup, ecco le date ufficiali: si torna alla categoria Primavera - sportface2016 : #ViareggioCup, ufficializzate le date: si parte il 20 marzo - CGCViareggioCup : 73ª Viareggio Cup, ecco le date: 20 marzo-3 aprile. Si torna alle squadre Primavera - buoncalcio : Settore giovanile, #GenoaUnder14 batte anche la Nuova Taras alla Viareggio Top Cup -

SPORTFACE.IT

... tra cui l'Enoshima Trophy, la Verbano Classic Regatta e le Vele Storiche. MANUELA V ... i Vintage Olimpic Games in Germania, l'Europeo, il Mondiale del 2014 e la Royal Kaag Classic. Il ...... 25 settembre per le elezioni, 25 dicembre e 1° gennaio 2023 per le festività natalizie e il capodanno, il 12 marzo 2023 per gli impegni della Rappresentativa Serie D allae il 9 ... Viareggio Cup, ufficializzate le date: si parte il 20 marzo Il consiglio direttivo del Centro Giovani Calciatori, guidato dal Presidente Alessandro Palagi, ha ufficializzato le date della 73esima edizione della Viareggio Cup. Il torneo si svolgerà dal 20 marzo ...Oltre alla Coppa Carnevale l’impianto di Torre del Lago potrebbe ospitare le squadre di calcio rimaste senza ’casa’. Ma servono dei lavori ...