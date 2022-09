fabiochiusi : Discreta legnata di Draghi a Salvini e Meloni sulla loro difesa dell'Ungheria di Orban - lmisculin : In una delle sue ultime conferenze stampa da presdelcons Draghi si sta togliendo vari sassolini, tutti contro la de… - LiaQuartapelle : L’Ungheria vota contro e blocca la decisione sul tetto al prezzo del gas, proposta da Draghi. Ecco gli alleati di M… - RosannaSavolde2 : RT @fabiochiusi: Discreta legnata di Draghi a Salvini e Meloni sulla loro difesa dell'Ungheria di Orban - fattoquotidiano : Ungheria, Draghi: “Su scelta partner bisognerebbe guardare a proteggere Italia, rispondetevi voi” -

Roma, 16 set. " Il rapporto del Parlamento europeo che punta il dito contro l'di Orbàn ma rispetto al quale Meloni e Salvini hanno marcato la distanza e i potenziali ...il premier Mario......e anche scorretti nell'attribuirci colpe (si far riferimento alla caduta del Governo, ndr .) ... infatti, la notizia che il Parlamento Europeo ha approvato il rapporto in cui l', guidata ...Siccome non esiste una procedura, quello che stiamo facendo è escluderla dai fondi, dalle iniziative e dalle decisioni, in modo da spingerla fuori” “E’ quel sistema che se uno vince non può toccare lo ...Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Chi conta di più come partner la Francia e la Germania o l Ungheria Datevi la risposta voi. Sottoscrivo. Date la risposta nelle urne il 25 settembre. E non ...