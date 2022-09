Ultime Notizie – Covid oggi Basilicata, 150 contagi e 1 morto: bollettino 16 settembre (Di venerdì 16 settembre 2022) Sono 150 i nuovi contagi da Covid in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 16 settembre. Si registra inoltre un altro morto. 811 il totale dei tamponi eseguiti nelle Ultime 24 ore. La persona deceduta risiedeva in Campania. Nello stesso report sono state registrate 219 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 24 (+1) di cui 0 (-1) in terapia intensiva: 11 nell’ospedale di Potenza; 13 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 6.054. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 16 settembre 2022) Sono 150 i nuovidainsecondo ildi, 16. Si registra inoltre un altro. 811 il totale dei tamponi eseguiti nelle24 ore. La persona deceduta risiedeva in Campania. Nello stesso report sono state registrate 219 guarigioni. I ricoverati per-19 sono 24 (+1) di cui 0 (-1) in terapia intensiva: 11 nell’ospedale di Potenza; 13 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 6.054. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - PianetaMilan : #Belgio, #Vranckx convocato nell’U21: sfiderà Olanda e Francia #milan #acmilan #sempremilan - Daijgo : RT @BluDiChina: #DavidRossi, la relazione finale. Il manager MPS “aveva ferite e lividi in faccia prima di precipitare dalla finestra”. Tr… -