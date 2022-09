Ultime Notizie – Alluvione Marche, Draghi visiterà zone colpite (Di venerdì 16 settembre 2022) Dopo la conferenza stampa fissata alle 15.15, il presidente del Consiglio Mario Draghi si recherà nelle Marche, a Ostra in provincia di Ancona, per visitare i territori colpiti dall’Alluvione e presiedere alle riunioni operative con il coordinamento dei soccorsi e con le autorità locali. Lo rende noto Palazzo Chigi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 16 settembre 2022) Dopo la conferenza stampa fissata alle 15.15, il presidente del Consiglio Mariosi recherà nelle, a Ostra in provincia di Ancona, per visitare i territori colpiti dall’e presiedere alle riunioni operative con il coordinamento dei soccorsi e con le autorità locali. Lo rende noto Palazzo Chigi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - MrLin27 : Ucraina ultime notizie. Fosse comuni di massa a Izyum. L’Onu vuole indagare @sole24ore - zazoomblog : Ultime Notizie – Caro energia e bollette 96 mld per aiuti imprese: bozza decreto aiuti - #Ultime #Notizie #energia… -