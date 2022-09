Traffico Roma del 16-09-2022 ore 08:30 (Di venerdì 16 settembre 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto intenso il Traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e da Appia trafficata anche la carreggiata esterna tra Casilina Tiburtina incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra il bivio per la A24 e la via Salaria verso lo stadio Olimpico sulla via Flaminia code per Traffico tra Prima porta e via dei due punti verso il centro città code per Traffico anche sulla via Salaria tra la motorizzazione civile l’aeroporto dell’Urbe a seguire code per una riduzione di carreggiata tra via Gaiole in Chianti è l’uscita per la tangenziale segnalati dalla polizia locale rallentamenti per un incidente sulla via Aurelia incrocio con via di Brava si rallenta per incidente anche su via Monti ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e da Appia trafficata anche la carreggiata esterna tra Casilina Tiburtina incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra il bivio per la A24 e la via Salaria verso lo stadio Olimpico sulla via Flaminia code pertra Prima porta e via dei due punti verso il centro città code peranche sulla via Salaria tra la motorizzazione civile l’aeroporto dell’Urbe a seguire code per una riduzione di carreggiata tra via Gaiole in Chianti è l’uscita per la tangenziale segnalati dalla polizia locale rallentamenti per un incidente sulla via Aurelia incrocio con via di Brava si rallenta per incidente anche su via Monti ...

