Stanno arrivando iPhone 14 con problemi iOS 16 legati all’attivazione (Di venerdì 16 settembre 2022) Una situazione singolare e forse senza precedenti in casa Apple, quella che si è venuta a creare in questi giorni, considerando il fatto che le prime consegne degli iPhone 14 in Italia e nel resto del mondo potrebbero essere caratterizzate da alcuni problemi imprevisti connessi al nuovo aggiornamento iOS 16. Sono noti specifici bug per il pacchetto software di recente lanciato sul mercato dal produttore americano, come del resto abbiamo avuto modo di evidenziare in queste ore con un altro articolo apparso sul nostro magazine, ma un malfunzionamento in particolare legato all’attivazione di nuovi prodotti scegliendo una rete WiFi potrebbe investire i nuovi arrivati. In uscita i nuovi iPhone 14 con problemi inerenti l’aggiornamento iOS 16 legati all’attivazione dei ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 settembre 2022) Una situazione singolare e forse senza precedenti in casa Apple, quella che si è venuta a creare in questi giorni, considerando il fatto che le prime consegne degli14 in Italia e nel resto del mondo potrebbero essere caratterizzate da alcuniimprevisti connessi al nuovo aggiornamento iOS 16. Sono noti specifici bug per il pacchetto software di recente lanciato sul mercato dal produttore americano, come del resto abbiamo avuto modo di evidenziare in queste ore con un altro articolo apparso sul nostro magazine, ma un malfunzionamento in particolare legatodi nuovi prodotti scegliendo una rete WiFi potrebbe investire i nuovi arrivati. In uscita i nuovi14 coninerenti l’aggiornamento iOS 16dei ...

