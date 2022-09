Spezia, Bourabia: «Con la Samp gara difficile, una vittoria può cambiare tutto» (Di venerdì 16 settembre 2022) Il centrocampista dello Spezia Bourabia carica l’ambiente in vista del derby ligure con la Sampdoria di Giampaolo: le dichiarazioni Mehdi Bourabia, regista dello Spezia, ha parlato in vista del match di Serie A contro la Sampdoria. Le sue parole a TLS. PARTITA – «Non ci sono partite semplici, bisogna sempre giocare al 100%. Sarà una partita difficile, ma giochiamo in casa e dobbiamo fare il massimo per prendere i tre punti. Siamo tutti vicini in classifica e con una vittoria o una sconfitta cambia tutto. Penso che dovremo aspettare ancora prima di guardarla» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Il centrocampista dellocarica l’ambiente in vista del derby ligure con ladoria di Giampaolo: le dichiarazioni Mehdi, regista dello, ha parlato in vista del match di Serie A contro ladoria. Le sue parole a TLS. PARTITA – «Non ci sono partite semplici, bisogna sempre giocare al 100%. Sarà una partita, ma giochiamo in casa e dobbiamo fare il massimo per prendere i tre punti. Siamo tutti vicini in classifica e con unao una sconfitta cambia. Penso che dovremo aspettare ancora prima di guardarla» L'articolo proviene da Calcio News 24.

