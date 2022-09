Selvaggia Roma è in ansia per la gravidanza, ci sono problemi (Di venerdì 16 settembre 2022) Selvaggia Roma teme per la sua gravidanza dopo aver scoperto di un’infezione “ho paura di trasmetterla al bambino”. Nelle ultime ore Selvaggia Roma è finita al centro di una grossa polemica sul web. A quanto sembra alcuni utenti non avrebbero gradito le sue dichiarazioni sulle adozioni gay. Ora però, la showgirl ha confessato ai followers di essere preoccupata a causa della sua gravidanza. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Selvaggia Roma si sfoga sui social dopo aver scoperto dell’infezioneSelvaggia Roma è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori grazie alla sua ultima esperienza televisiva al Gf Vip. Dopo reality in molti hanno iniziato a seguirla sui social, ora però, l’influencer ... Leggi su formatonews (Di venerdì 16 settembre 2022)teme per la suadopo aver scoperto di un’infezione “ho paura di trasmetterla al bambino”. Nelle ultime oreè finita al centro di una grossa polemica sul web. A quanto sembra alcuni utenti non avrebbero gradito le sue dichiarazioni sulle adozioni gay. Ora però, la showgirl ha confessato ai followers di essere preoccupata a causa della sua. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.si sfoga sui social dopo aver scoperto dell’infezioneè riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori grazie alla sua ultima esperienza televisiva al Gf Vip. Dopo reality in molti hanno iniziato a seguirla sui social, ora però, l’influencer ...

