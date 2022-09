Ricomincio da me | la routine nutriente per capelli secchi e danneggiati

Leggi su amica

(Di venerdì 16 settembre 2022) E il fascino di lunghezze schiarite e punte bionde se ne va. Quello che rimane, purtroppo, è una sensazione sgradevole e la consapevolezza che isono. È normale: dopo un’estate di bagno in mare, sole e lavaggi frequenti, la chioma risulta indebolita. Ecco perché è necessario reidratare ie sfibrati con impacchi nutrienti ad azione riparatrice. Trattamenti ad azione professionale, da alternare all’uso di impacchi naturali come l’henné. L’obbiettivo? Ritrovare la lucentezza e ristabilire la salute del cuoio capelluto. Non solo per riparare ai danni provocati dell’estate, ma anche per proteggere la chioma dallo smog cittadino. Ed evitare, almeno ai, di subire lo stress da rientro. Unsplash...