Più yuan | meno dollari Così Pechino prova a salvare la sua moneta

Leggi su formiche

(Di venerdì 16 settembre 2022) Basta dare un’occhiata ai grafici per accorgersene. Di quanto loabbia nei mesi addietro perso valore rispetto al dollaro. Oggi lacinese si apprezza a quota 0,14 sul dollaro, dopo settimane di costante discesa: Unovale 0,14americani. Un problema non da poco per una Cina che vuole essere la seconda economia globale pur con una serie di gravi e strutturali problemi, a cominciare dal collasso del mattone, passando per la crisi delle piccole banche, arrivando alle insolvenze dei grandi conglomerati industriali. Tutto questo ha impattato, inevitabilmente, sullo, depotenziandolo. Oraha deciso dire a raddrizzare il corso degli eventi. E non è certo il primo tentativo, visto che solo due settimane fa la Banca centrale cinese ...