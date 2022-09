Pisa, parroco sospeso dal vescovo: accusato di molestie sui minori (Di venerdì 16 settembre 2022) Pisa, parroco sospeso dall’arcivescovo a causa di abusi sessuali su minori. Accuse gravissime mosse direttamente dalle due vittime che hanno denunciato i fatti che risalgano a diversi anni fa. La nota dell’arcivescovo ha reso pubblica la notizia. Pisa, parroco sospeso dal vescovo L’arcivescovo di Pisa, Giovanni Paolo Benotto ha fatto sapere che il parroco della di Santa Maria Madre della Chiesa e di Santa Marta è stato sospeso per abuso/molestie sessuali. Il sacerdote ha 74 anni e i presunti abusi risalirebbero a diversi anni fa ma sarebbero stati denunciati solo ora e soltanto alla diocesi. A denunciare i fatti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 settembre 2022)dall’arcia causa di abusi sessuali su. Accuse gravissime mosse direttamente dalle due vittime che hanno denunciato i fatti che risalgano a diversi anni fa. La nota dell’arciha reso pubblica la notizia.dalL’arcidi, Giovanni Paolo Benotto ha fatto sapere che ildella di Santa Maria Madre della Chiesa e di Santa Marta è statoper abuso/sessuali. Il sacerdote ha 74 anni e i presunti abusi risalirebbero a diversi anni fa ma sarebbero stati denunciati solo ora e soltanto alla diocesi. A denunciare i fatti ...

