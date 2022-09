Orban e centrodestra | un’astensione sarebbe stata meglio Il punto di Orsina

Leggi su formiche

(Di venerdì 16 settembre 2022) Autocrazia elettorale, minaccia sistemica ai valori fondanti dell’Unione Europea. Il rapporto del Parlamento Europeo parla chiaro. Per Viktor Orbán devono essere applicate tutte le misure previste dall’articolo 7 dei trattati europei. Fratelli d’Italia vota contro, unitamente alla Lega. Forza Italia vota a favore. Non solo, Silvio Berlusconi mette in chiaro un concetto: “O il prossimo Governo sarà ancorato all’Ue, oppure noi saremo fuori”. Dopo, il caos. Per vederci un po’ più chiaro, abbiamo chiesto un’opinione a Giovanni, storico e direttore della Luiss School of Government. Questa presa di posizione in Europa pone un problema nella coalizione di. Come impatterà daldi vista elettorale? Gli elettori in questo momento sono concentrati su altro, mi sembra. Per cui non penso che sposterà più di tanto. Magari ...