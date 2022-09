Nunzia De Girolamo parla dell’aborto: ‘Non è una vittoria, ma una sofferenza’ (Di venerdì 16 settembre 2022) La campagna elettorale prosegue, spesso a colpi di ‘tweet’ velenosi. Politici nei salotti televisivi, dirette su Facebook e Tik Tok, ora che il 25 settembre si avvicina e gli italiani sono chiamati alle urne in anticipo. Proprio ieri a Piazza Pulita su LA7 è intervenuta Nunzia De Girolamo, ex politica esponente del Centrodestra e ora conduttrice di Casa Rai: al centro del dibattito il tema delicato dell’aborto. Cosa ha detto Nunzia De Girolamo sull’aborto “Per noi donne l’aborto non è una vittoria, ma una grandissima sofferenza. Quindi è un argomento da trattare con cura, in quanto una donna che decide di abortire si chiederà per tutta la vita come era quel figlio, come sarebbe andata la sua vita in caso contrario, se mai dovesse avere ancora dei figli. Si tratta di una causa di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 settembre 2022) La campagna elettorale prosegue, spesso a colpi di ‘tweet’ velenosi. Politici nei salotti televisivi, dirette su Facebook e Tik Tok, ora che il 25 settembre si avvicina e gli italiani sono chiamati alle urne in anticipo. Proprio ieri a Piazza Pulita su LA7 è intervenutaDe, ex politica esponente del Centrodestra e ora conduttrice di Casa Rai: al centro del dibattito il tema delicato. Cosa ha dettoDesull’aborto “Per noi donne l’aborto non è una, ma una grandissima sofferenza. Quindi è un argomento da trattare con cura, in quanto una donna che decide di abortire si chiederà per tutta la vita come era quel figlio, come sarebbe andata la sua vita in caso contrario, se mai dovesse avere ancora dei figli. Si tratta di una causa di ...

