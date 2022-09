Matt Smith: "Il principe Harry mi ha chiamato nonno dopo aver visto The Crown" (Di venerdì 16 settembre 2022) Matt Smith, che nelle prime stagioni di The Crown ha interpretato il principe Filippo, rivela che il principe Harry lo ha chiamato nonno. Matt Smith, il quale ora sta riscuotendo grande successo nel suo ruolo di Daemon in House of the Dragon, ha interpretato il principe Filippo nelle prime due stagioni di The Crown, serie Netflix incentrata sulla famiglia reale. L'attore ha rivelato di aver incontrato il principe Harry durante una partita di polo qualche anno fa, e in quell'occasione il reale lo ha chiamato "nonno". Matt Smith, in un'intervista per The Today Show, ha ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 settembre 2022), che nelle prime stagioni di Theha interpretato ilFilippo, rivela che illo ha, il quale ora sta riscuotendo grande successo nel suo ruolo di Daemon in House of the Dragon, ha interpretato ilFilippo nelle prime due stagioni di The, serie Netflix incentrata sulla famiglia reale. L'attore ha rivelato diincontrato ildurante una partita di polo qualche anno fa, e in quell'occasione il reale lo ha"., in un'intervista per The Today Show, ha ...

