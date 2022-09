L’Iran nell’Organizzazione di Shanghai. E la Russia si sposta sempre più a est (Di venerdì 16 settembre 2022) L’Iran diventa un membro dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri di Teheran, Hossein Amirabdollahian, che ha scritto sul proprio profilo Twitter di avere firmato il memorandum d’intesa per entrare a far parte dell’organizzazione che già comprende Cina, India, Kazakistan, Kirghizistan, Pakistan, Russia, Tagikistan e Uzbekistan e InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 16 settembre 2022)diventa un membro dell’Organizzazione per la cooperazione di(Sco). Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri di Teheran, Hossein Amirabdollahian, che ha scritto sul proprio profilo Twitter di avere firmato il memorandum d’intesa per entrare a far parte dell’organizzazione che già comprende Cina, India, Kazakistan, Kirghizistan, Pakistan,, Tagikistan e Uzbekistan e InsideOver.

