Grossi problemi watchOS 9 con Spotify, l'invito ufficiale a non aggiornare (Di venerdì 16 settembre 2022) Non possono essere per nulla negati i problemi watchOS 9 con Spotify. Chi utilizza il proprio Apple Watch per lo streaming musicale sta incappando in seri errori nella fruizione dei contenuti, proprio a seguito dell'aggiornamento. La situazione è talmente grave che la stessa Spotify ha dato dei suggerimenti utili per stare lontani dai malfunzionamenti, almeno per chi può ancora farlo. In pratica, quello che accade a più user è che, dopo l'installazione di watchOS 9 sul proprio dispositivo, a causa di un bug, si assisterebbe alla continua interruzione dello streaming sull'orologio. Non a caso dunque ma con cognizione di causa, il team di Spotify avrebbe mandato una mail chiara e semplice ai suoi clienti con l'invito a non aggiornare il proprio Apple ...

