Forte: “E’ un momento difficile ma siamo sereni perché passerà” (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBrescia – Prestazione sottotono per il Benevento e per Francesco Forte allo stadio Rigamonti di Brescia. L’attaccante giallorosso ha commentato la sconfitta in terra lombarda, queste le sue dichiarazioni: Difficoltà – “Stiamo avendo qualche difficoltà in questo avvio di stagione ma qualche anno di esperienza alle spalle mi dice che è un momento passeggero. Dobbiamo essere comunque contenti per la prestazione, sono sicuro che da ora in avanti lotteremo per qualcosa di importante”. Sconfitta col Cagliari – “Più che una questione di scorie è un discorso legato al campo e al momento. Sia col Cagliari che col Brescia le cose non sono girate. Nell’arco di un campionato le cose possono cambiare, probabilmente se stavolta qualcosa è andato a sfavore in futuro andrà a favore. Ci toglieremo le nostre ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBrescia – Prestazione sottotono per il Benevento e per Francescoallo stadio Rigamonti di Brescia. L’attaccante giallorosso ha commentato la sconfitta in terra lombarda, queste le sue dichiarazioni: Difficoltà – “Stiamo avendo qualche difficoltà in questo avvio di stagione ma qualche anno di esperienza alle spalle mi dice che è unpasseggero. Dobbiamo essere comunque contenti per la prestazione, sono sicuro che da ora in avanti lotteremo per qualcosa di importante”. Sconfitta col Cagliari – “Più che una questione di scorie è un discorso legato al campo e al. Sia col Cagliari che col Brescia le cose non sono girate. Nell’arco di un campionato le cose possono cambiare, probabilmente se stavolta qualcosa è andato a sfavore in futuro andrà a favore. Ci toglieremo le nostre ...

