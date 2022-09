Fassone su Milan e Napoli

(Di venerdì 16 settembre 2022): “Il percorso dele delè simile, ma quello delmi piace di più. Il nostro calcio ha subìto un rallentamento” A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Marco, dirigente, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “È molto bello vedereinsieme in cima alla classifica, anche se è presto. -afferma- Il percorso delmi piace molto perché c’è il romanticismo della proprietà italiana, che man mano va a crescere, mentre ilaveva un’eredità pesantissima come quella di Berlusconi ma adesso sembra un club rigido che crede in se stesso. Sarà una gran bella partita, ma è presto per dire partita Scudetto. -prosegue ...

