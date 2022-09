Falcao | “Mancini atteggiamento fastidioso | convoca Zerbin e non Zaniolo”

(Di venerdì 16 settembre 2022) Giuseppecommentatore radiofonico e figlio di Paulo Roberto commenta lezioni di Robertoper l’Italia. Sulla sua pagina Facebook,scrive: “Gnonto, Cancellieri,del Napoliti.no. Naturalmente meglio così, si riposa, si rimette in condizione, ma questodel CTcon Nicolò è davvero“. Poi aggiunge: “Partendo da alcune dichiarazioni sempre poco carine mei confronti del ragazzo – spiega – fino ad arrivare a quest’estate quando ha velatamente consigliato a Nicolò di cambiare aria. È giovane, ma è meglio che si sbrighi perché il tempo corre. Capisco abbia perso tempo per gli infortuni, però passano anche gli anni”....

Falcao: 'Zerbin del Napoli convocato, Zaniolo no: atteggiamento di Mancini fastidioso' Roberto Mancini ha lasciato a casa Zaniolo per i prossimi impegni della nazionale italiana. E' arrivato il commento di Giuseppe Falcao.