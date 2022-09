Elisabetta, fila di 7 km per l’omaggio: l’attesa è di 11 ore (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – Si estende per sette chilometri la fila di persone che questa mattina attendono di rendere omaggio al feretro della regina Elisabetta per un ultimo saluto alla camera ardente allestita a Westminster Hall. Lo rende noto il ministero britannico per la Cultura, i media e lo sport spiegando di stimare in undici ore il tempo di attesa per i sudditi in fila. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) – Si estende per sette chilometri ladi persone che questa mattina attendono di rendere omaggio al feretro della reginaper un ultimo saluto alla camera ardente allestita a Westminster Hall. Lo rende noto il ministero britannico per la Cultura, i media e lo sport spiegando di stimare in undici ore il tempo di attesa per i sudditi in. L'articolo proviene da Italia Sera.

