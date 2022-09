Dl Aiuti bis, ok Camera con stop deroga stipendi manager (Di venerdì 16 settembre 2022) Il decreto approvato dal Cdm a inizio del mese scorso e andato in Gazzetta il 9 agosto contiene misure - su tutte il contrasto al caro - energia e carburanti e all'emergenza idrica - da 17 miliardi a ... Leggi su stranotizie (Di venerdì 16 settembre 2022) Il decreto approvato dal Cdm a inizio del mese scorso e andato in Gazzetta il 9 agosto contiene misure - su tutte il contrasto al caro - energia e carburanti e all'emergenza idrica - da 17 miliardi a ...

LuigiGallo15 : Perché Draghi non fa una bella conferenza stampa contro le aziende che non vogliono pagare i 9 miliardi di tasse ag… - raffaellapaita : In Aula per votare il DL Aiuti bis. Noi ci siamo, per il bene del Paese. #ItaliaSulSerio @ItaliaViva - CarloCalenda : Mentre le imprese chiudono e le famiglie soffrono per il caro energia @GiuseppeConteIT e i 5S stanno bloccando il D… - telodogratis : Decreto Aiuti bis, via libera della Camera. Oggi l’Aiuti ter in Cdm - Giulia44274321 : RT @Corriere: ?? Nel decreto Aiuti bis non solo smart working e nodo superbonus: cosa cambierà con l’approvazione alle Camere -