DIRETTA Salernitana-Lecce: segui la partita LIVE (Di venerdì 16 settembre 2022) Tutto pronto per il fischio di inizio di Salernitana-Lecce, match che apre la settima giornata di Serie A 2022/2023. Si parte alle ore 20:45. Manca sempre meno al via di Salernitana-Lecce, gara valida per il settimo turno di Serie A 2022/2023. Alle ore 20:45 i granata di mister Davide Nicola ospitano i Leccesi di Marco Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 16 settembre 2022) Tutto pronto per il fischio di inizio di, match che apre la settima giornata di Serie A 2022/2023. Si parte alle ore 20:45. Manca sempre meno al via di, gara valida per il settimo turno di Serie A 2022/2023. Alle ore 20:45 i granata di mister Davide Nicola ospitano isi di Marco Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

sportli26181512 : Salernitana-Lecce, dove vedere la partita in tv: gli orari: Ad aprire la settima giornata di Serie A sono Salernita… - SkySport : Appuntamento stasera alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW #SkySport… - Dalla_SerieA : Diretta Salernitana-Lecce ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming -… - TuttocalcioS : Ultimo turno di #SerieA prima della sosta! Questa sera una #Salernitana in grande forma (ha perso solo la prima par… - ottochannel : #BresciaBenevento ??il post gara alle 22.30 in diretta sul canale 16 DTT. Durante la trasmissione ampio approfondime… -