Covid in Toscana: morti un uomo e una donna ad Arezzo, oggi 16 settembre. E 806 nuovi contagi (Di venerdì 16 settembre 2022) Sono due i morti per Covid, in Toscana, oggi 16 settembre 2022. Si tratta di un uomo e una donna con età media di 92 anni che risiedevano nella provincia di Arezzo. Mentre sono 806 i nuovi contagiati (169 confermati con tampone molecolare e 637 da test rapido antigenico) con età media di 52 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

