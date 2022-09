Barberino Tavarnelle, i nipoti di un partigiano ucciso dai nazisti fanno causa alla Germania (Di venerdì 16 settembre 2022) È il 19 giugno del 1944. I tedeschi stanno rastrellando la zona di San Donato in Poggio, circa 30 chilometri a sud da Firenze. Sei giorni prima un soldato tedesco è morto in uno scontro a fuoco. Il boscaiolo partigiano 40enne Egidio Gimignani viene trovato in possesso di un fazzoletto rosso. Viene torturato. Agonizzante, viene lasciato morire, il 20 giugno, in una fossa che i suoi cugini furono costretti a scavare. A distanza di 78 anni i due nipoti di Gimignani, Katia e Sergio Poneti, hanno avviato una causa contro la Germania. Con il decreto legge 36 dell’aprile 2022, infatti, è stato istituito un fondo di ristoro per risarcire le vittime, o i loro familiari, per i crimini compiuti dalle forze del Terzo reich nel periodo tra l’1 settembre 1939 e l’8 maggio 1945. Per questo Katia e Sergio, assistiti dall’avvocato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) È il 19 giugno del 1944. I tedeschi stanno rastrellando la zona di San Donato in Poggio, circa 30 chilometri a sud da Firenze. Sei giorni prima un soldato tedesco è morto in uno scontro a fuoco. Il boscaiolo40enne Egidio Gimignani viene trovato in possesso di un fazzoletto rosso. Viene torturato. Agonizzante, viene lasciato morire, il 20 giugno, in una fossa che i suoi cugini furono costretti a scavare. A distanza di 78 anni i duedi Gimignani, Katia e Sergio Poneti, hanno avviato unacontro la. Con il decreto legge 36 dell’aprile 2022, infatti, è stato istituito un fondo di ristoro per risarcire le vittime, o i loro familiari, per i crimini compiuti dalle forze del Terzo reich nel periodo tra l’1 settembre 1939 e l’8 maggio 1945. Per questo Katia e Sergio, assistiti dall’avvocato ...

