Analisi e visite di controllo per Anna Tatangelo: “Volersi bene è importante” (Di venerdì 16 settembre 2022) Anna Tatangelo evita di parlare del gossip che la riguarda, ormai è abituata a leggere il suo nome sulle riviste e sui siti di cronaca rosa, ma questa mattina ha fatto qualcosa di molto importante. Leggings, canotta e sneakers, Anna Tatangelo si è presa una mattinata solo per lei, ore dedicate solo a se stessa. Ha iniziato di buon mattino con le Analisi del sangue, un controllo che dovremmo fare tutti e non raramente o solo quando abbiamo qualche problemino di salute. Anche questa è prevenzione e il messaggio di Anna Tatangelo coinvolge tutti. “Volersi bene è importante” e condivide tutto con i suoi follower, delle due visite più importanti. Anna ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 16 settembre 2022)evita di parlare del gossip che la riguarda, ormai è abituata a leggere il suo nome sulle riviste e sui siti di cronaca rosa, ma questa mattina ha fatto qualcosa di molto. Leggings, canotta e sneakers,si è presa una mattinata solo per lei, ore dedicate solo a se stessa. Ha iniziato di buon mattino con ledel sangue, unche dovremmo fare tutti e non raramente o solo quando abbiamo qualche problemino di salute. Anche questa è prevenzione e il messaggio dicoinvolge tutti. “” e condivide tutto con i suoi follower, delle duepiù importanti....

RYUZK0 : ?? torno a casa x fare le visite e le analisi che bello non stare mai bene fisicamente - Kentel_ : Iniziano però i sintomi allergici. Analisi, visite. 'Signorina lei al massimo in casa può tenere un pesce rosso'. L… - TTrollalla : @radionowher @RegioneLazio @SaluteLazio Le analisi, le visite specialistiche e le indagini diagnostiche sono tutte… - senzafretta1 : @FantuzziF Informo che insieme all’analisi del d.Dimero (presumo DNA) ci sono anche posti liberi per visite in psic… - danilo_cara : @Gianfranco_juve @MartaDj1 Io non ho mai fatto visite o analisi gratis tramite ASL. Per nn parlare del dentista, ortopedico, oculista, ecc -