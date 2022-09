Zero idee, zero identità, zero gioco: il calcio è semplice ma non per Allegri. Tra i tifosi spopola #AllegriOut (Di giovedì 15 settembre 2022) Le chiacchiere stanno a zero. Così come i punti conquistati dalla Juventus nel girone di Champions, che complicano e non poco il cammino verso gli ottavi. Non proprio una passeggiata, visto che i... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 15 settembre 2022) Le chiacchiere stanno a. Così come i punti conquistati dalla Juventus nel girone di Champions, che complicano e non poco il cammino verso gli ottavi. Non proprio una passeggiata, visto che i...

Pall_Gonfiato : Juventus, tifosi furiosi: spopola #AllegriOut. E intanto spunta il nome di De Zerbi - hevalwoland : @EdoardoMecca1 @juanito92x Certo, zero idee in campo ma il problema è la corsa, comprate Tortu e Jacobs ?? - kcinoi : @fanpage @ellyesse Io adoro questa donna.Lei dovrebbe essere il segretario PD, non @EnricoLetta, che a carisma sta a zero, idee idem. - laTazza1987 : @juventusfc la verità è che noi facciamo un altro sport rispetto a tutto il resto, andiamo a due all'ora, zero inte… - UmbertoF97 : 28 maggio 2021, Allegri torna alla Juventus. Da lì in poi: figuracce su figuracce, Stadium che da fortino diventa… -