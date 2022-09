Uccide i figli di 7 e 10 anni e nasconde i corpi nelle valigie: arrestata (Di giovedì 15 settembre 2022) Avrebbe ucciso i suoi figli, di 7 e 10 anni, poi avrebbe nascosto i corpicini in un due trolley. In due valigie che erano state acquistate il mese scorso da una famiglia, ignara di tutto, in un magazzino di Auckland. Poi dalla Nuova Zelanda si sarebbe trasferita in Corea del Sud, dove è stata rintracciata e arrestata. Una vicenda terribile che ha scosso il Paese: circa 20 giorni fa, infatti, la Polizia aveva identificato i resti dei bambini, quei corpicini che erano stati trovati ad agosto in delle valigie. La scoperta terribile A fare la drammatica scoperta una famiglia che stava rovistando in due grosse valigie, che erano state acquistate – insieme ad altri oggetti – in un deposito della città. Oggetti che erano stati messi all’asta. Ed è proprio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 settembre 2022) Avrebbe ucciso i suoi, di 7 e 10, poi avrebbe nascosto icini in un due trolley. In dueche erano state acquistate il mese scorso da una famiglia, ignara di tutto, in un magazzino di Auckland. Poi dalla Nuova Zelanda si sarebbe trasferita in Corea del Sud, dove è stata rintracciata e. Una vicenda terribile che ha scosso il Paese: circa 20 giorni fa, infatti, la Polizia aveva identificato i resti dei bambini, queicini che erano stati trovati ad agosto in delle. La scoperta terribile A fare la drammatica scoperta una famiglia che stava rovistando in due grosse, che erano state acquistate – insieme ad altri oggetti – in un deposito della città. Oggetti che erano stati messi all’asta. Ed è proprio ...

