Traffico Roma del 15-09-2022 ore 07:30 (Di giovedì 15 settembre 2022) Luceverde Roma da Simona Cerchiara Bentrovati a questo appuntamento una buona giornata una mattina iniziata con la pioggia è con incidenti più intenso il Traffico e ripercussioni nel trasporto pubblico per l'alta velocità Roma Firenze la linea ferroviaria le maggiori difficoltà e abbiamo sulla tangenziale è chiusa a seguito di un incidente all'altezza della nuova galleria andando in direzione San Giovanni inevitabili disagi code a partire dall' uscita di Prati Fiscali code per incidente sulla via Cassia all'altezza di via dei Due Ponti verso Corso Francia via Cassia poi con Traffico e code lungo il tratto La Storta la Giustiniana Prima Porta Colleverde Tor Lupara tutte zone con Traffico congestionato lunghe code sulla Cassia bis e qui anche un cantiere sulla via Salaria lavori verso la tangenziale ...

romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl traffico in via di Rocca Cencia e in via Casilina, segnalati rallentamenti per la linea 055 - romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl traffico in via della Giustiniana, ritardi per la linea di bus 033 - romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl traffico in via della Storta, la linea bus 031 registra dei rallentamenti - Semreh10 : RT @Lelesan79: Che bel buongiorno… immagino il traffico di Roma oggi! ???? - LuceverdeRoma : ?? #treni - Linea Roma - Viterbo, traffico fortemente rallentato per un guasto a un passaggio a livello tra Vico Mar… -