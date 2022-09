Scuola | in un anno 45 episodi di crollo e distacco di intonaco

matteorenzi : Con oggi ormai quasi tutti i ragazzi sono tornati a scuola. I #60secondi di oggi sono dedicati a loro e ai loro ins… - gualtierieurope : Oggi, nel giorno d’inizio dell’anno scolastico, dopo 11 anni di attesa, apre a #Corviale la #scuola #Mazzacurati. U… - MIsocialTW : Venerdì, in diretta su @RaiUno dalle 16.30, si terrà #TuttiAScuola, la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolast… - PatrizSarda : RT @LuisaCMoon: @AlbertoLetizia2 Caro Alberto, ogni anno sempre peggio, eppure facciamo continue battaglie. La scuola potrebbe essere la mi… - _fiorucci : RT @AutoreNegro: @Piero42395724 @a_meluzzi ..e intanto,per i nostri ragazzi,da quest'anno,grazie alla 'trasformazione digitale',si buttano… -

... programmare la somministrazione dei due vaccini, anti - influenzale e anti - SARS - Cov - 2, nella medesima seduta vaccinale come è già stato eseguito l'scorso. 4) Asenza la mascherina. ...È, infatti, spesso considerato il Capodanno vero e proprio con l'inizio della, dei corsi ... L'inizio dell'da gennaio si è ormai spostato a settembre - spiega Matteo Balestrieri ordinario ...Sequestrati centinaia di articoli contraffatti per bambini per un valore di circa 10mila euro. Denunciata una cittadina italiana alla Procura della Repubblica di Pescara per i reati di contraffazione ...Roma - Gli episodi di crolli, distacchi di intonaco ma anche di finestre, muri di recinzione ed alberi caduti in prossimità delle scuole, nel periodo tra settembre 2021 e luglio 2022, sono stati 45, d ...