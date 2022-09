Quei soliti noti dei 5 stelle con una candidatura come premio fedeltà

Leggi su panorama

(Di giovedì 15 settembre 2022) In barba al democratico ricambio, il tasso di rinnovamento tra i pentastellati nel futuro Parlamento sarà inferiore a un terzo degli eletti (nel migliore dei casi). Nello stilare le liste il presidente Conte ha preferito andare sul sicuro, includendo solo chi non gli ha creato problemi. Quell’«apriremo il Parlamento come una scatoletta di tonno» è avvolto nelle nebbie del passato e delle nostalgie. Era il tempo del Movimento 5arrembante, quello di Beppe Grillo che dispensava i «vaffa» a destra e a manca. Nel settembre 2022, invece, i grillini della prima ora hanno indossato la pochette di Giuseppe Conte e l’unico obiettivo è di trovare aperta la porta di Montecitorio e Palazzo Madama per rientrarci. La scatoletta piace, eccome. E pazienza se questo comporta uno scarso rinnovamento degli eletti. Se infatti la regola dei due mandati ha lasciato a casa un bel po’ ...