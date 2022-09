Quando il tifo è rispetto (Di giovedì 15 settembre 2022) Peccato per l'assenza dei tifosi napoletani. Il club scozzese Rangers ha sfidato la UEFA mercoledì suonando l'inno nazionale britannico prima della partita di Champions League contro il Napoli in segno di rispetto per la Regina Elisabetta dopo la sua morte la scorsa settimana. Rangers, Manchester City e Chelsea avevano chiesto di poter suonare l'inno prima delle partite di mercoledì sera, ma l'organo di governo del calcio europeo li ha rifiutati, secondo Sky.Prima del calcio d'inizio all'Ibrox, tuttavia, un minuto di silenzio impeccabilmente osservato è stato seguito da una travolgente interpretazione di "God Save the King" da parte dei 50.000 fan stipati sulle tribune. I fan allo stand di Broomloan Road hanno anche alzato dei cartelloni per creare un vasto mosaico del profilo della Regina sullo sfondo della bandiera dell'Unione sopra uno ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 15 settembre 2022) Peccato per l'assenza deisi napoletani. Il club scozzese Rangers ha sfidato la UEFA mercoledì suonando l'inno nazionale britannico prima della partita di Champions League contro il Napoli in segno diper la Regina Elisabetta dopo la sua morte la scorsa settimana. Rangers, Manchester City e Chelsea avevano chiesto di poter suonare l'inno prima delle partite di mercoledì sera, ma l'organo di governo del calcio europeo li ha rifiutati, secondo Sky.Prima del calcio d'inizio all'Ibrox, tuttavia, un minuto di silenzio impeccabilmente osservato è stato seguito da una travolgente interpretazione di "God Save the King" da parte dei 50.000 fan stipati sulle tribune. I fan allo stand di Broomloan Road hanno anche alzato dei cartelloni per creare un vasto mosaico del profilo della Regina sullo sfondo della bandiera dell'Unione sopra uno ...

