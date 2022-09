Premio per Politano, un ex azzurro si congratula con il 21 partenopeo! (Di giovedì 15 settembre 2022) Si è appena conclusa Rangers-Napoli, valida per la seconda giornata di Champions League del girone A. I ragazzi di mister Luciano Spalletti si sono imposti per 0-3. Una prestazione sontuosa quella dei partenopei che grazie a questi tre punti si piazza al primo posto del girone, davanti ad Ajax, Liverpool e Rangers. Una partita che non era partita nel migliore dei modi: dopo appena 60 secondi grande chance di testa per l’attcante dei Rangers Morelos, che a pochi passi da Meret l’ha spedita fuori. Partita poi presa in gestione dagli azzurri che però hanno dovuto confrontarsi con un Mcgregor (portiere Rangers) in formissima. Quest’ultimo ha inoltre parato per ben 2 volte di fila il rigore a Piotr Zielinksy. Politano Gol Rangers-Napoli 0-(1) Risultato differente però, quando a presentarsi dagli undici metri è stato Matteo Politano. L’ex Inter ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 15 settembre 2022) Si è appena conclusa Rangers-Napoli, valida per la seconda giornata di Champions League del girone A. I ragazzi di mister Luciano Spalletti si sono imposti per 0-3. Una prestazione sontuosa quella dei partenopei che grazie a questi tre punti si piazza al primo posto del girone, davanti ad Ajax, Liverpool e Rangers. Una partita che non era partita nel migliore dei modi: dopo appena 60 secondi grande chance di testa per l’attcante dei Rangers Morelos, che a pochi passi da Meret l’ha spedita fuori. Partita poi presa in gestione dagli azzurri che però hanno dovuto confrontarsi con un Mcgregor (portiere Rangers) in formissima. Quest’ultimo ha inoltre parato per ben 2 volte di fila il rigore a Piotr Zielinksy.Gol Rangers-Napoli 0-(1) Risultato differente però, quando a presentarsi dagli undici metri è stato Matteo. L’ex Inter ...

stanzaselvaggia : File di ore per tutto. Persone arrampicate ovunque, bagni insufficienti, sistema di pagamento con gettoni e braccia… - simofons : Ultima diapositiva: Oscar Giannino che dinnanzi a cotanta accuratezza candida Digiorgio a “un signor premio per il… - la_Biennale : #BiennaleCinema2022 #Venezia79 Leone d’Argento – Premio per la migliore regia / Silver Lion – Award for Best Direct… - TeleradioNews : Caiazzo. 'Memoria e riconciliazione', premio letterario con protocollo d'intesa provinciale - Premio Nazionale Lett… - StefanoFabrizi1 : Il miglior vino per lo Stocco si decide il 15 settembre: al concorso del Decennale ci sarà anche il premio del pubb… -