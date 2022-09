Omicron 1 o Omicron 4-5: è meglio fare l’attuale vaccino o aspettare l’altro? (Di giovedì 15 settembre 2022) I «booster» aggiornati al primo tipo hanno una capacità molto simile di produrre anticorpi rispetto agli ultimi arrivati Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 15 settembre 2022) I «booster» aggiornati al primo tipo hanno una capacità molto simile di produrre anticorpi rispetto agli ultimi arrivati

RobertoBurioni : Gli uomini credono volentieri a quello che desiderano. (Giulio Cesare) Grazie a @bad_scientists per il suo comment… - AlexBazzaro : #Burioni: 'Brutte notizie. Uno studio su #Omicron 4 e 5 ci conferma la maggiore contagiosità: vaccinatevi'. Avvisa… - RobertoBurioni : Brutte notizie. Uno studio sulla variante omicron 4/5 ci conferma la maggiore contagiosità, la capacità di infettar… - controlgroup22 : RT @lvogruppo: Prof. MARIANO BIZZARRI: Il Covid non esiste più. L'omicron è come l'influenza! Chi ha fatto più di 2 dosi di 'vaccino' ha p… - lvogruppo : Prof. MARIANO BIZZARRI: Il Covid non esiste più. L'omicron è come l'influenza! Chi ha fatto più di 2 dosi di 'vacc… -