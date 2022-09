Olimpiadi 2026, la petizione contro la pista da bob a Cortina: “Non sostenibile”. E Zaia dice: “Ora il Cio faccia chiarezza” (Di giovedì 15 settembre 2022) Il testo della petizione a Thomas Bach, presidente del Cio, è stringato, ma eloquente: “Chiediamo che il Comitato Olimpico Internazionale imponga alla Regione Veneto, al Comune di Cortina d’Ampezzo e alla Fondazione Milano-Cortina 2026 di rinunciare alla costruzione della pista da bob a Cortina, perché non sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale”. Seguono le firme di 1.185 cittadini, “residenti, villeggianti ed amanti di Cortina d’Ampezzo”. Il documento è stato inviato da Marina Menardi, presidente del Comitato Civico Cortina, ai signori delle Olimpiadi, anticipando di due giorni l’arrivo a Roma di Bach, che sarà insignito del “collare d’oro”, il più alto riconoscimento sportivo italiano. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Il testo dellaa Thomas Bach, presidente del Cio, è stringato, ma eloquente: “Chiediamo che il Comitato Olimpico Internazionale imponga alla Regione Veneto, al Comune did’Ampezzo e alla Fondazione Milano-di rinunciare alla costruzione dellada bob a, perché nondal punto di vista economico, sociale ed ambientale”. Seguono le firme di 1.185 cittadini, “residenti, villeggianti ed amanti did’Ampezzo”. Il documento è stato inviato da Marina Menardi, presidente del Comitato Civico, ai signori delle, anticipando di due giorni l’arrivo a Roma di Bach, che sarà insignito del “collare d’oro”, il più alto riconoscimento sportivo italiano. ...

