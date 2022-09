Kvaratskhelia, che cuore! Emozionante gesto per rincuorare Zielinski (Di giovedì 15 settembre 2022) Non solo la bravura ma anche il cuore. Al di là delle bellissime giocate, Khvicha Kvaratskhelia si rende protagonista di un bellissimo gesto nei confronti di Piotr Zielinski durante Rangers Glasgow-Napoli. Poco dopo il doppio rigore sbagliato, con Allan McGregor che ha intuito entrambi i penalty, il Napoli ha avuto una nuova opportunità per calciare dagli undici metri, in seguito al rigore ottenuto proprio dal georgiano, per fallo di mano di un avversario. Matteo Politano si è incaricato del tiro dal dischetto ed ha segnato il goal del vantaggio. Ma poco prima della conclusione dell’ex Sassuolo, le telecamere di Sky hanno immortalato un bellissimo gesto da parte di Kvara. La stella georgiana ha visto che vicino a lui Piotr Zielinski era sconsolato, così lo ha abbracciato e lo ha rincuorato. Una scena ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 15 settembre 2022) Non solo la bravura ma anche il cuore. Al di là delle bellissime giocate, Khvichasi rende protagonista di un bellissimonei confronti di Piotrdurante Rangers Glasgow-Napoli. Poco dopo il doppio rigore sbagliato, con Allan McGregor che ha intuito entrambi i penalty, il Napoli ha avuto una nuova opportunità per calciare dagli undici metri, in seguito al rigore ottenuto proprio dal georgiano, per fallo di mano di un avversario. Matteo Politano si è incaricato del tiro dal dischetto ed ha segnato il goal del vantaggio. Ma poco prima della conclusione dell’ex Sassuolo, le telecamere di Sky hanno immortalato un bellissimoda parte di Kvara. La stella georgiana ha visto che vicino a lui Piotrera sconsolato, così lo ha abbracciato e lo ha rincuorato. Una scena ...

