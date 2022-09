Juve | Jacobelli | «Si metta fine a questo strazio»

junews24com : Jacobelli duro: «Juve Allegri: basta. Elkann metta fine a questo strazio» - junews24com : Jacobelli duro: «Juve Allegri: basta. Elkann metta fine a questo strazio» - - junews24com : Jacobelli su Juve Benfica: «Allegri dice l'opposto, ma...» - - ZonaBianconeri : RT @tutticonvocati: #Allegri non vuole che la #Juventus sia bella e simpatica, ne parliamo con Xavier #Jacobelli: 'Questa #Juve è stata cos… - tutticonvocati : #Allegri non vuole che la #Juventus sia bella e simpatica, ne parliamo con Xavier #Jacobelli: 'Questa #Juve è stata… -

Il giornalista Xavier, attraverso il suo profilo Facebook , ha detto la sua in merito al periodo che sta vivendo la Juventus . '- ALLEGRI: BASTA. CARO ELKANN, METTA FINE A QUESTO STRAZIO. Villar Perosa, 4 ...Le parole di Xavier: "Roma, Dybala ha raggiunto la condizione di forma ottimale., serve coraggio" Xavierha parlato ai microfoni di TMW Radio, parlando dei principali argomenti della giornata di Serie A e non solo. Di seguito le sue parole. DYBALA E ROMA - "Quello ...Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto a Milan TV soffermandosi su Tommaso Pobega: “È importante che Pobega abbia segnato il suo primo gol in rossonero. È un ...Xavier Jacobelli ha commentato sui propri social la sconfitta della Juve contro il Benfica. Di seguito le parole, molto dure, dell’ex direttore di Tuttosport. «JUVE-ALLEGRI: BASTA. CARO ELKANN, METTA ...