Il presidente Fico al G7 Parlamenti di Berlino

(Di giovedì 15 settembre 2022) ROMA – Ildella Camera dei deputati Robertoparteciperà alla Conferenza dei Presidenti delle Camere basse dei Paesi del G7 organizzata quest’anno adalladel Bundestag Baerbel Bas. Domattina è in programma la prima sessione che si concentrerà sulle conseguenze per il quadro di sicurezza internazionale dell’aggressione della Federazione russa ai danni dell’Ucraina. Interverrà anche ildel Parlamento ucraino Ruslan Stefanchuk. La seconda sessione – nel pomeriggio – avrà invece come tema il rafforzamento della democrazia attraverso l’educazione civica. In serata la cena di rappresentanza ospitata daldella Repubblica federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier. L'articolo L'Opinionista.

ROMA - Il Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico parteciperà alla Conferenza dei Presidenti delle Camere basse dei Paesi del G7 organizzata ... AGI/Vista - "Permettetemi di ringraziare tutti voi per il lavoro fatto in questi anni. Grazi e a tutti gli italiani, per me è stato un onore presiedere l'assemblea di Montecitorio", il lungo applauso ...