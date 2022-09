Giovani promesse: il felino Maarten Vandevoordt (Di giovedì 15 settembre 2022) Prosegue la rubrica di 11contro11 riguardante le Giovani promesse. Oggi parleremo di Maarten Vandevoordt, portiere del Lipsia in prestito al Genk. La storia di Maarten Vandevoordt Maarten Vandevoordt nasce il 26 febbraio 2002 a Brustem, in Belgio. La sua carriera a livello Giovanile Inizia nel club locale, il VV Brustem C. In seguito si trasferisce nel Sint Truidense, dove gli scuot del Genk lo visionando ed in seguito lo ingaggiano. Il Genk è notoriamente una squadra che valorizza molto i Giovani, che sono un vanto per la squadra biancoblu. Non ci vuole molto prima che il giovane Maarten entri nel giro della prima squadra. Infatti nell’inverno del 2017 viene aggregato al Genk per svolgere gli ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 15 settembre 2022) Prosegue la rubrica di 11contro11 riguardante le. Oggi parleremo di, portiere del Lipsia in prestito al Genk. La storia dinasce il 26 febbraio 2002 a Brustem, in Belgio. La sua carriera a livellole Inizia nel club locale, il VV Brustem C. In seguito si trasferisce nel Sint Truidense, dove gli scuot del Genk lo visionando ed in seguito lo ingaggiano. Il Genk è notoriamente una squadra che valorizza molto i, che sono un vanto per la squadra biancoblu. Non ci vuole molto prima che il giovaneentri nel giro della prima squadra. Infatti nell’inverno del 2017 viene aggregato al Genk per svolgere gli ...

