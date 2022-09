Fra Europa e Orbán, Meloni sceglie Orbán (Di giovedì 15 settembre 2022) Per l’Ue, l’Ungheria viola stato di diritto, il pluralismo, la libertà di stampa, le opposizioni: non è più una democrazia. Ma Fratelli d’Italia, come la Lega e tutti i sovranisti, vota contro la relazione. E si astiene sulla trasparenza dei bilanci contro le ingerenze straniere. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 settembre 2022) Per l’Ue, l’Ungheria viola stato di diritto, il pluralismo, la libertà di stampa, le opposizioni: non è più una democrazia. Ma Fratelli d’Italia, come la Lega e tutti i sovranisti, vota contro la relazione. E si astiene sulla trasparenza dei bilanci contro le ingerenze straniere.

