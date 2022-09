EUROBASKET | L’ITALIA TRA RIMPIANTI | ORGOGLIO E UN FUTURO TUTTO DA VIVERE

Leggi su sportnews.snai

(Di giovedì 15 settembre 2022) Averci fatto la bocca vuol diree non vuol dire niente. Essere arrivati a un tiro libero (anzi, due) o a un canestro dalle semifinali significa aumentare soltanto il rimpianto per non esserci andati, il che fa tutta la differenza del mondo in uno sport che a volte sa essere crudele come nessun’altra disciplina nell’universo sportivo.del Poz s’è portata via da Berlino un mare di applausi e la sensazione di averci provato, ma forse anche di aver gettato alle ortiche un’occasione che chissà quanto mai ricapiterà. Perché erano 5 anni che il basket europeo non viveva la sua competizione regina, e quando tra tre anni si tornerà a giocare nell’edizione ospitata dalla Lettonia (Cipro e Finlandia daranno una mano per ciò che riguarda la fase a gironi, e forse anche l’Ucraina) l’orizzonte potrebbe essere stato capovolto nuovamente. Insomma, c’era ...