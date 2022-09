Disastro Juve, è quasi fuori: Allegri salta? - Sport - quotidiano.net (Di giovedì 15 settembre 2022) Dusan Vlahovic l'immagine del momento Juve: l'attaccante non segna più, la Juve è in caduta verticale e a metà settembre ha quasi compromesso anche la qualificazione in Champions League Leggi su quotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Dusan Vlahovic l'immagine del momento: l'attaccante non segna più, laè in caduta verticale e a metà settembre hacompromesso anche la qualificazione in Champions League

lo_scettico_ : @CalcioFinanza @MarcoBellinazzo mi confermate che allegri non si può esonerare? per le casse sarebbe un disastro...… - ZonaBianconeri : RT @siamo_la_Roma: ?? Le prime pagine di oggi ?? Disastro #Juve: ko con il #Benfica e fischi ?? Ok il #Milan, trionfo #Napoli. Stasera la #… - siamo_la_Roma : ?? Le prime pagine di oggi ?? Disastro #Juve: ko con il #Benfica e fischi ?? Ok il #Milan, trionfo #Napoli. Stasera… - ZonaBianconeri : RT @RedazioneFM: #UCL #Milan e #Napoli si scatenano. Male la #Juventus - Juveprimoamore3 : RT @giampdisan: Disastro. Si salvano solo #Milik #Perin e #Bonucci l'unico che ha lottato. Mancanza totale di reazione e condizione fisica… -