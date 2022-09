(Di giovedì 15 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn ragazzo di 17 anni del quartiere di Scampia è statola scorsa notte acon duedida. Poco dopo le 23 idella compagniaVomero sono intervenuti, allertati dal 112, al pronto soccorso dell’ospedale Cto. Il ragazzo, trasportato in ospedale da alcune persone, è statoto da dued’daalla spalla destra e all’inguine. Non è in pericolo di vita. La vicenda al momento è tutta da ricostruire: dai primi accertamenti pare che il luogo dell’evento sia via Pino Puglisi (Rione Don Guanella-quartiere Scampia) dove idel nucleo operativo del Vomero hanno rinvenuto e sequestrato 4 ...

anteprima24 : ** Diciassettenne ferito a ##Napoli da due colpi di arma da fuoco: indagano i carabinieri **… -

anteprima24.it

Lo stesso minorenneha raccontato che s'è preso una coltellata al volto durante una ... per provare ad identificare chi ha sferrato il fendente al volto delLaè morta sul colpo mentre il 21enne alla guida della vettura è rimastoe trasportato in ospedale. Il giovane è stato poco dopo arrestato in quanto il risultato dell'alcol ... Diciassettenne ferito a Napoli da due colpi di arma da fuoco: indagano i carabinieri Viene aggredita da due grossi cani in viale Michelangelo. Attimi di paura. Lei se la cava con qualche ferita, ma il piccolo pinscher che era con lei, invece, ha perso la vita, sbranato dalla furia deg ...Assalita da due esemplari di cane corso. Il nonno: "Se non ci fosse stato l'intervento di alcune persone sarebbe finita peggio" ...